Massimo Boldi con il suv sulle rotaie del tram | «Ero al telefono con due modelle e sono andato fuori di melone»

È diventato virale sui social un video diimpantanato con il suo suv sui binari del tram a Milano . L'attore e comico è stato filmato da alcuni passanti che si sono fermati a guardare la scena e poi lo hanno aiutato a uscire dal ...... la quale durante l'intervento del giornalista ha detto di voler chiudere il prima possibile il blocco per dare poi spazio a: Barbara d'Urso in estremo imbarazzo dopo essersi accorta di ...E poi Verdone, Arbore, Ruggeri, la Guzzanti,, Lino Banfi, tutti sconsolati per la scomparsa del "ragazzo col ciuffo". L'onda emotiva per la morte di Little Tony, non ha travolto solo il ...

Massimo Boldi impantanato sulle rotaie del tram: "Parlavo con delle modelle al vivavoce" TGCOM

Massimo Boldi qualche giorno fa è stato protagonista di un incidente con il suo suv nuovo di zecca. E' successo a Milano, in zona Porta Venezia: "Cipollino" è finito con la sua vettura sopra alle ...È diventato virale sui social un video di Massimo Boldi impantanato con il suo suv sui binari del tram a Milano. L'attore e comico è stato filmato da alcuni passanti che si sono fermati a guardare ...