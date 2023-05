Marzia Varvaglione è la nuova presidente dei giovani imprenditori vinicoli italiani

(Di venerdì 26 maggio 2023)è ladi Agivi. Classe 1989 e già vicenel mandato in scadenza di Violante Gardini Cinelli Colombini, la business developer e direttore marketing and sales dell’omonima azienda di famiglia è stata designata all’unanimità oggi alla guida dell’Associazione deitra i 18 e 40 anni di Unione italiana vini dal neo-eletto Consiglio direttivo. Laha poi nominato Tommaso Canella (Casa Vinicola Canella Spa) e Vittoria Rocca (Angelo Rocca & figli) vicepresidenti. ”Sono onorata e felice – ha commentato-, carica di sentimenti contrastanti tra una grande gioia e un gran senso di responsabilità. Ma sono ...

Agivi, Marzia Varvaglione eletta nuova presidente Cronache di Gusto

