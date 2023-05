Marta si laurea | ma il padre sarà alla finale di Europa League della Roma

Leggi su calcioweb.eu

(Di venerdì 26 maggio 2023)siin biologia il 31 maggio, un traguardo tanto atteso, per il quale ha fatto grandi sacrifici e rinunce. Nello stesso giorno, lagiocherà ladicontro il Siviglia, una partita che vale una stagione intera e potrebbe regalare il secondo trofeo europeo in due anni con Mourinho in panchina. Un giorno in cui festeggiare due grandi traguardi per il papà che però dovrà fare una scelta: a quale dei due presenziare? Ecco, il papà è tifosissimo, i biglietti per lasono introvabili, lui è riuscito nell’impresa. E sembra aver scelto la partita. La storia diLa storia diè diventata virale. La ragazza l’ha raccontata ai microfoni di “I ...