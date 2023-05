Marinozzi | «Inter | sarebbe perfetto un altro anno di Lukaku»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 26 maggio 2023) Andreaparla così su Sky Sport dell’e in particolare dell’attacco nerazzurro in vista della prossima stagione. ATTACCO –parla in questa maniera del reparto offensivo: «Da Sanchez a, da Vidal a Mkhitaryan, il valore della rosa è aumentato sicuramente rispetto all’scorso. Il belga sta conquistando adesso anche i più scettici dopo l’non positivo a Londra, credo che sia distante dal progetto Chelsea che vive in uno stato di confusione. Hspeso tantissimo, non hun vero attaccante però con Tuchel non ha funzionato. Tutto dipende da Pochettino, ci può stare cherimanga unall’. ...