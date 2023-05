Margot Robbie | Barbie è sessualizzata | ma non dovrebbe essere sexy

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 26 maggio 2023) In attesa dell'arrivo nelle sale di, la protagonistaha parlato della sessualizzazione del personaggio e di come le persone la considerino, nonostante non debba esserlo. Mancano due mesi all'uscita di, nuovo film diretto da Greta Gerwig connei panni della bambola più celebre di sempre. In una recente intervista ai microfoni di Vogue, l'attrice ha parlato della sessualizzazione die di come, a suo modo di vedere, il personaggio non. "Mi sono trovata a pensare 'Ok, è una bambola di plastica, non ha organi. Dal momento che non ha organi riproduttivi e non ha impulsi sessuali, perché...