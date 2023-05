Mare | Procaccini Fdi | Equilibrio tra estremismo verde e sfruttamento selvaggio

"Per nazioni come l'Italia - ha continuato- ile la sua economia sono straordinario elemento di crescita economica e sociale, che appartengono alla identità stessa della nostra ...Quella che in Italia manca, più o meno, dal vertice di Pratica di: voluto dall'allora primo ... sia in negativo che il positivo" spiega a Panorama Nicola, capogruppo dell'Ecr, il gruppo ...Quella che in Italia manca, più o meno, dal vertice di Pratica di: voluto dall'allora primo ... sia in negativo che il positivo" spiega a Panorama Nicola, capogruppo dell'Ecr, il gruppo ...

Mare, Procaccini (Fdi): "Equilibrio tra estremismo verde e ... Adnkronos

(Adnkronos) – “E’ necessario riportare un equilibrio tra l’estremismo ambientalista dominante nella Ue, la cui linea è quella di ritirarsi dal mare senza prevedere adeguate programmazioni per lo svilu ...È quanto affermato dall’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, copresidente dei Conservatori al Parlamento europeo, nel suo intervento al secondo Summit nazionale sull’economia del ...