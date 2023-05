Mare fuori 4 | Rosa e Carmine sul set | spoiler dei fan sulla nuova stagione

Dopo il notevole successo della terza stagione, che ha tenuto incollato alla tv il pubblico di tutte le età, sono state pubblicate le prime immagini dal set della quarta stagione di '', accompagnate dai primi spoiler . Già circolano voci su ciò che accadrà nella nuova stagione, soprattutto riguardo alla dinamica tra i personaggi di Rosa Ricci e Carmine Di Salvo , ...I fiumi sono autostrade per l'acqua, la portano dalla sorgente al". Non devono trovare alberi ... èuso. L'onda di piena dei fiumi l'ha incrociato perpendicolarmente, le acque sono entrate e ......testa e non mi passa più Però si vede il, non siamo così male Corriamo forte sopra le paure e il panico Per mandare tutto al Diavolo Senza nessun perché Ma ti ricordi Che ci siamo chiusi...

Mare Fuori 4: sul set spunta Martina, l'amica immaginaria di Viola CiakGeneration

VisitMalta Italia dal 26 al 28 maggio è ospite della dodicesima edizione di Mare Nordest a Trieste, manifestazione che propone iniziative legate al mare e in particolare all’attività subacque [...] ...Arrivano le prime immagini dal set di Mare Fuori 4 (e con esse i primi spoiler): ecco che cosa accadrà a Rosa e Carmine.