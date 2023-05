Marco Mengoni a FqMagazine | “Ho paura per alcuni temi che si affrontano in Italia La bandiera rainbow a Eurovision era un appello per diritti e libertà”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Un album politico, pieno di rabbia ma anche di speranza per il futuro. Oggi, come non mai,si espone nel nuovo disco “Prisma”, ultimo capitolo della trilogia terra dopo “Terra” e “Pelle”. Un anno sulla cresta dell’onda per il cantautore che dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2023 con “Due Vite” si è posizionato al quarto posto all’Song Contest, aggiudicandosi il Marcel Bezençon Composer Award, il premio assegnato per la miglior composizione da tutti gli autori dei brani in gara. Ora l’uscita di “Prisma”, trainato dal singolo (c’è da scommettere che sarà tra le hit di questa estate) “Passa Musica” in duetto con Elodie. Il brano, che c’è da scommettere sarà tra le hit di questa estate, è stato scritto da Paolo Antonacci, Davide Petrella, Davide Simonetta e Stefano Tognini (Zef) e prodotto da E.D.D., ...