Marco Follini | il democristiano che ha sostenuto sia Berlusconi sia Prodi

C'è inoltre, tra i giovani DC al tempo del sequestro, che con il volume Via Savoia. Il labirinto di Aldo Moro [10] ha tentato " dalla sua esperienza di militante democristiano " la ...(di) 21 maggio 2023Nel dream (o drink) democristiano non manca però certo lo spazio per le vecchie glorie come "Lillo Mannino, Vito Riggio, don Massimo Naro e", tutti citati da Cuffaro perché terranno ...

Follini: «Il G7 in Puglia un segnale positivo non solo per il Sud» La Gazzetta del Mezzogiorno

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...(Adnkronos) - "La tragica alluvione di questi giorni dovrebbe indurre la classe politica a ragionare almeno un metro al di sopra della sua affannata quotidianità. Ragionare appunto sull’emergenza del ...