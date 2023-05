Marchio per i prodotti tipici della Valle del Sele | siglato il protocollo 

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: 4 minuti“Così il brand valorizzerà ie tutelerà ambiente e agroalimentare”. Lo dichiara il consigliere dell’Ente Provincia di Salerno con delega ai rapporti con l’Università, Carmelo Stanziola, promotore del protocollo d’intesa tra Ente Provincia di Salerno, Assofrantoi Campania e Università degli Studi di Salerno, per la nascita di un brand destinato alla valorizzazione deidel. “Tutelare la produzione agroalimentare salernitana con un brand si traduce in valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali locali, del Made in Italy e dell’ambiente –spiega Stanziola. La Provincia, ancora una volta, assume un ruolo centrale nella tutela dei territori e nella loro valorizzazione”....

Su Macitynet trovate tutte le notizie sulle innovazioniauto e mobilità nella nostra sezione ViaggiareSmart , mentre a questo indirizzo potete leggere tutto quello che ruota attorno al......può essere particolarmente indicatal'utilizzo del router nelle città dove si trovano le moderne connessioni a internet capaci di veicolare più di un Gigabit al secondo. Da Zyxel, uncon ......prestazioni e ultra lusso - stanno guidando la prossima generazione di auto sportive del, ... messo a punto dagli ingegneri Aston Martinerogare 680 CV. . La potenza viene fornita ...

Corte di Giustizia UE: il termine "Emmentaler" non può essere un ... Ruminantia

l'offerta di soluzioni multi-funzionali con una carta di pagamento completamente equipaggiata in linea con gli aspetti distintivi del marchio UniCredit per costruire una maggiore preferenza e fedeltà ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 26 mag - DiaSorin, tramite la consociata DiaSorin Italia, consolida la partnership strategica con MeMed siglando un accordo di distribuzione per il mercato ita ...