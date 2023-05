Manzoni e quelle terre bergamasche ne “I Promessi Sposi”

(Di venerdì 26 maggio 2023) “Alzando poi lo sguardo, vide il vasto piano dell’altra riva, sparso di paesi, e al di là i colli, e sur uno di quelli una gran macchia biancastra, che gli parve dover essere una città, Bergamo sicuramente”. Sono versi tratti daidi Alessandro: quest’anno infatti ricorrono i 150 anni dalla sua morte, avvenuta il 22 maggio 1873. Per questo vogliamo ricordare lo scrittore ripercorrendo le tappe che lo legano alla nostra città.soggiornò nella nostra provincia, in quella che oggi è Villa Odoni Mismetti, nel paese di Almè: la villa, infatti, apparteneva a un cugino di Enrichetta Blondel, moglie di Alessandro. La dimora appartiene ancora oggi ai discendenti della famiglia Blondel ed è motivo di orgoglio poiché pare chesi sia ispirato proprio a ...

E quando sei solo in gara, devi tirare fuori da te tutte le energie, anchepiù sopite ed ... di un mental Coach come Beppe Vercelli, con Claudio Ravetto per la parte sci e Robertoper la ...Dante era di destraci invita a non parlare di etnie Don Milani ci dice come dovrebbe ... sottomettendosi alla scuola borghese e frequentandoche don Milani spregiativamente ...... poi, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni della morte di Alessandro, il ... quindi rilevava: "Io ascolto sempre con deferenza le parole del presidente della Repubblica, come...

Parliamo di Manzoni a 150 anni dalla sua morte Artribune

Quattro aule allagate per il forte temporale dell’altro ieri pomeriggio e nove classi di scolari a casa: alla media di via Adda 36, dell’istituto comprensivo pubblico "Alessandro Manzoni", ieri mattin ...Il cartellone ‘Grandi interpreti’ di Bologna Festival riporta questa sera in città (Auditorium Manzoni, ore 20.30) il direttore belga Philippe Herreweghe, con la sua speciale Orchestre des Champs-Elys ...