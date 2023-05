Manfredonia | incidente | morto cinquantenne Scontro auto-moto

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ercole Danilo Telera, 50 anni, percorreva via Miramare in. Per cause da dettagliare l’: lofrontale con un’. Ilciclista èsul colpo. Accaduto nel pomeriggio a. L'articolo proviene da Noi Notizie..

L', nel Foggiano I soccorsi. Immediati i soccorsi , sul posto è intervenuto il 118 con due ambulanze. Per il motociclista però non c'è stato niente da fare , i sanitari non ...Nel mare del Gargano, un mercantile ha une il carburante finisce in mare rischiando di invadere anche la vicina spiaggia di Lesina. ... la Capitaneria di Porto di, la Direzione ...... sfida ad alta quota sognando la serie A Evidenza [ 13/09/2021 ]nella notte a Muro ...30 Redazione Sport 0 55 GALLIPOLI " Ilha conquistato l'unico posto in palio per l'accesso ...

Tragedia sul lungomare di Manfredonia: noto geometra perde la vita in un incidente in moto FoggiaToday

Incidente mortale nel Foggiano: un motociclista di 50 anni di Manfredonia è morto nello scontro con una vettura ...MANFREDONIA - Un uomo è morto in un incidente stradale avvento questo pomeriggio lungo viale Miramare, a Manfredonia, nel Foggiano. La vittima si chiamava Ercole Danilo Telera ed aveva 50 anni. A quan ...