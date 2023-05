Manchester United | Ten Hag avverte | 'Serve muoversi sul mercato'

Vanta una lunga esperienza internazionale, maturata principalmente con la maglia del, che ha vestito per nove stagioni consecutive. Il numero 6 giallorosso è stato intervistato ...... il numero 11 per lui in carriera), staccando però la spina prima di giocarsi il 'Treble' contro(FA Cup, 3 giugno) e Inter (Champions League, 10 giugno): "Ho guardato l'Inter la ...Commenta per primo Perr Schuurs fa gola al PSG e alle big di Premier League ( Liverpool e): come riferisce Tuttosport , le tre squadre sono pronte a mettere sul piatto 30 milioni di euro , ma il Torino è intenzionato a trattenere il difensore.

Dopo tanti anni il Liverpool manca la qualificazione in Champions League: la vittoria di ieri sera del Manchester United contro il Chelsea per 4-1 ha condannato la squadra di Klopp a non partecipare..Il Napoli quest'anno ha trovato in Kim Min-jae un difensore granitico che è riuscito nell'impresa di non far rimpiangere la partenza di Kalidou Koulibaly: il futuro del sudcoreano però, dopo solo una ...