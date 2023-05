Manchester United-Chelsea 4-1 | analisi tattica e considerazioni

Diciassettesima sconfitta in Premier League per il Chelsea: i Blues sono stati battuti 4 - 1 all'Old Trafford dal. I Red Devils blindano con 72 punti il terzo posto in classifica che vale la qualificazione in Champions League. Per ilreti di Casemiro, Martial, Bruno Fernandes e ...Le due facce della medaglia non sono mai state così diverse. Da un lato il, che blinda la qualificazione alla prossima Champions e sale al terzo posto. Dall'altro il Chelsea, che aggiorna ufficialmente il proprio record negativo di sconfitte in campionato, ...Chelsea, si è concluso il big match valido per il recupero della 32esima giornata di Premier League Ilsupera all'Old Trafford il Chelsea nel recupero della 32esima ...

Missione compiuta per il Manchester United che nel recupero della 32ma giornata di Premier League, giocato questa sera, giovedì 25 maggio, ha battuto il Chelsea con un netto 4-1 qualificandosi matemat ...Manchester, i Red Devils si qualificano alla prossima Champions League grazie alla vittoria contro il Chelsea Termina con un netto 4-1 per lo United la supersfida tra i Red Devils contro il Chelsea di ...