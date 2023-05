Manchester City | Guardiola | “Triplete? Abbiamo occasione della vita”

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ilin questa stagione potrebbe centrare iltanto sognato e vituperato dai tifosi dei Citizens. Il tecnico Pepne ha parlato ai microfonistampa dei posisbili tre titoli che potrebbe vincere la sua squadra nella stagione: la Premier è arrivata, in FA Cup c’è la finale contro ilUnited da disputare ed in Champions League c’è l’Inter fra ile la Coppa. Queste le parole di: “Tutti sappiamo in che posizione ci troviamo. Qualcosa che capita quanto? Una? Due volte nellavinto la Premier con tre gare d’anticipo e ci aspettano due finali da giocare, non capita tutte le stagioni. Per la posizione in cui ci troviamo, prima di tutto bisogna ...

L'allenatore del Manchester City Pep Guardiola - prossimo avversario dell'Inter nella finale di Champions League del 10 giugno ad Istanbul - ha preso la parola in conferenza stampa in vista dell'ultimo di campionato. L'Inter Club Parlamento smentisce: nessun trattamento di favore per i politici per quanto riguarda i biglietti della finale di Champions League contro il Manchester City, in programma il prossimo 10 giugno a Istanbul, in Turchia. Le indiscrezioni circolate in mattinata hanno sollevato le polemiche di tanti sostenitori nerazzurri. L'allenatore spagnolo: "C'è razzismo ovunque. Speriamo di poter migliorare, ma non sono ottimista. Sono più concentrato sul Manchester United che sull'Inter"

Politica ‘nel pallone’ dopo la comunicazione dell’Inter Club Parlamento che ha reso note, ai circa 200 iscritti di fede nerazzurra nei Palazzi, le modalità per raggiungere Istanbul, il prossimo 10 giu ...PREMIER LEAGUE - Pep Guardiola ha già chiaro in testa cosa serve al Manchester City per vincere le due finali che lo aspettano a giugno, per conquistare il trip ...