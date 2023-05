MammacheApp | l’app che ti dice tutto sulla tua gravidanza e sul tuo bambino

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 26 maggio 2023) Laè un percorso fatto di tappe diverse, sentimenti, aspettative, e non certo privo di difficoltà, che ogni donna incinta vive a modo suo. Ci sono donne che trascorrono una gestazione tranquilla, senza particolari problemi di salute, e altre che devono lottare con disturbi più o meno importanti o con patologie legate alla, come il diabete gestazionale. Nel corso dei nove mesi, quale che sia lo stato di salute della futura mamma, è comunque importante tenere sotto controllo il proprio fisico e, ovviamente, lo stato di salute del feto, sottoponendosi a tutti gli esami e agli screening di routine; oggi anche la tecnologia può rappresentare un valido supporto, grazie alle app che aiutano non solo le donne in attesa ad avere un’idea della crescita e dello sviluppo fetale, settimana per settimana, o a ricordare gli appuntamenti per le ...