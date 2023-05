Maltempo | mobilitazione aziende del cleaning con prodotti e macchine per situazioni complesse

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Leitaliane del comparto '' si mobilitano a sostegno di famiglie e attività professionali colpite dalla alluvione in Romagna: "E' con orgoglio che Afidamp ha visto in questi giorni molti dei propri associati attivarsi concretamente per aiutare le popolazioni e legravemente colpite dall'alluvione in Romagna", si legge in una nota. Un "evento inaspettato, che in brevissimo tempo ha messo in ginocchio una delle zone più produttive del nostro Paese. Famiglie senza casa eche hanno visto completamente rovinato il proprio lavoro". Moltissime leassociate che si stanno muovendo inviando aiuti concreti,e macchinari in grado di aiutare a risolvere, continua la ...