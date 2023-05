Maltempo in Romagna | viabilità | mappa dei treni sospesi deviati | A14 e strade chiuse 26 maggio

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ilininizia a dare tregua, ma la situazione circolazione è ancora difficile. Dall’inizio dell’allerta rossa si sono registrati Restano 43 Comuni coinvolti dagli allagamenti e, sul versante del dissesto idrogeologico, risultano attive circa 305 le frane concentrate in 54 comuni.Le inondazioni hanno sommerso anche grandi centri abitati: Cesena, dove è tracimato il Savio, Forlì a causa dell’esondazione del Montone e soprattutto Faenza, già durissimamente colpita dall’ondata didelle scorse due settimane. E poi ancora Ravenna, Lugo, Cervia. Leggi anche >> Decreto aiutial via: indennizzi, CIG, indennità, stop versamenti. Le misureIntanto l’allerta rossa per criticità idraulica prosegue anche nella giornata del 26, ma solo nelle zone più ...

Durante le operazioni di sgombero e pulizia il contatto con l'acqua contaminata dalla presenza di scarichi delle fognature, rifiuti e carcasse di animali può causare infezioni: attenzione alle piccole ...... ha detto la Premier dopo aver sorvolato le aree alluvionate con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il governatore dell'EmiliaStefano Bonaccini. "Con lei ero nei ......sostegni ad hoc anche per i dipendenti pubblici in servizio in queste zone coinvolte dal, ... ad esempi negli uffici pubblici dei comuni dell'Emilia -alluvionati. Stipendio garantito ...

Emilia Romagna, confermato il maltempo. Allerta rossa anche venerdì Il Tempo

Non “semplice” maltempo, “clima impazzito”, “fiumi killer”, ma ... in queste ore i volontari che hanno messo in moto la macchina per salvare l’Emilia Romagna. Continua a leggere sul settimanale The ...(Adnkronos) - Prosegue l'allerta rossa in Emilia Romagna dopo l'alluvione che ha devastato la regione. Devastazione per la quale il governo ...