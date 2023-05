Maltempo | Ducati aderisce a ' un aiuto per l' Emilia-Romagna' | donati 200 000 euro

(Di venerdì 26 maggio 2023) Borgo Panigale, 26 mag. -(Adnkronos) - Laha annunciato l'adesione alla campagna "Unper l'", disponendo una donazione di 200milaalla Protezione Civile della regione colpita dall'alluvione, soldi che verranno utilizzati a sostegno delle persone e delle comunità locali. Inoltre, anche la rappresentanza sindacale e i dipendenti si sono attivati per donare un'ora del proprio stipendio efa sapere che tale ricavato verrà raddoppiato dall'azienda. "Assistere a ciò che è successo nella nostra Regione nell'ultima settimana è stato un duro colpo al cuore -le parole dell Ceo Claudio Domenicali nel comunicato-. Per noi questa è casa e abbiamo sentito la necessità di trovare un modo per aiutare, supportando con una donazione di 200.000...

... Emilia Romagna, Fridays for Future torna in piazza: "Non è, è crisi climatica" Emilia ... Devono fare una moto Loro costruiscono una. Devono fare un formaggio Loro si inventano il ...... a Benelli a Pesaro, allaa Borgo Panigale, in Lamborghini a Sant'Agata Bolognese e allo ... anche il mondo delle corse è stato colpito nei suoi interessi dall'ondata diche ha causato ...Devono fare una moto Loro costruiscono una. Devono fare un formaggio Loro si inventano il ... Emilia - Romagna e Marche: Non chiamatelo soloLaura Pausini e il dolore per la sua ...

Maltempo: Ducati, 200mila euro alla Protezione Civile dell'E.R. Agenzia ANSA

Ducati, nata e cresciuta nel quartiere di Borgo Panigale a Bologna e fortemente radicata nell'intero territorio regionale, ha dedico di aderire alla campagna "Un aiuto per l'Emilia-Romagna" disponendo ...Ducati Monster e Monster Plus potranno essere scelte con questa nuova personalizzazione, che sarà disponibile sin dal prossimo mese di giugno.