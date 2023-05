(Di venerdì 26 maggio 2023) Rom, 26 mag (Adnkronos) – “Quella del presidente di regione è lanaturale per il legame con il territorio che è fondamentale”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiaraa Rainews24 a proposito della nomina delalla ricostruzione in Emilia Romagna. L'articolo CalcioWeb.

... a cura delle associazioni di volontariato in piazza Galilei e via. Nel pomeriggio le ... 'A causa delabbiamo rimandato a domenica prossima l'evento previsto lo scorso il 14 maggio. Il 28 ...Non tradiamo lo spirito di questi giorni: alla grande ondata di solidarietà e volontariato che ancora una volta ci commuove, rispondiamo con scelte coerenti e conseguenti' ha concluso ChiaraNon tradiamo lo spirito di questi giorni: alla grande ondata di solidarietà e volontariato che ancora una volta ci commuove, rispondiamo - ha concluso- con scelte coerenti e conseguenti".

Maltempo: Braga (Pd), 'Bonaccini commissario è scelta naturale' Il Dubbio

Rom, 26 mag (Adnkronos) – “Quella del presidente di regione è la scelta naturale per il legame con il territorio che è fondamentale”. Lo ha detto la capogruppo del Pd alla Camera Chiara Braga a Rainew ...Roma, 24 mag (Adnkronos) – “Abbiamo condiviso le parole del ministro, quello che è avvento è un evento del tutto eccezionale”, noi “ci vogliamo relazionare con il massimo di responsabilità con il gove ...