Maltempo | Bonaccini | ' Il commissariamento? La priorità è la ricostruzione'

(Di venerdì 26 maggio 2023) Stefanotorna sulla questione deldella regione Emilia Romagna, in seguito ai drammatici effetti dele del dissesto idrogeologico del territorio. "Il tema non è il ...

Stefanotorna sulla questione del commissariamento della regione Emilia Romagna, in seguito ai drammatici effetti dele del dissesto idrogeologico del territorio. "Il tema non è il nome. Io ...... gravemente colpita dall'emergenza. Le attività messe in campo da Esercito, Marina ...Leyen che prima ha sorvolato le zone alluvionate insieme a Meloni e al presidente della regione...... prima di ripartire per raggiungere Cesena, con il governatore Stefano, il ministro per ... in un punto stampa a Bologna prima del rientro a Roma per il Cdm convocato sull'emergenza, ...

Maltempo, Bonaccini: "Ora servira' un decreto per la ricostruzione" - Italia Agenzia ANSA

Sono al lavoro senza sosta i tecnici delle ferrovie dello Stato per consentire la riattivazione dei principali tratti ferroviari dell’Adriatico. Nonostante la prima ipotesi fosse di non riuscire prima ...Bonaccini a La Repubblica: «Il tema non è il nome. Io spero solo che chiunque scelgano non lo facciano per questioni di consenso senza tenere conto delle urgenze. Sarebbe deprimente. Io ora mi occupo ...