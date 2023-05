Maltempo | a Conselice | «via dalle case allagate per motivi sanitari»

(Di venerdì 26 maggio 2023) Permane l'allerta rossa per criticità idraulica sulla pianura e sulla collina della Romagna. E dopo giorni e giorni a contatto con acqua stagnante e putrida, è stato imposto ai cittadini ai cittadini delle zone ancoradi lasciare le proprie abitazioni perigienico. La sindaca di, Paola Pula, ha firmato l'ordinanza di sgomberare la zona alluvionata. Le code per la vaccinazione di antitetanica sono infinite: questa settimana ne sono state effettutate 110 e nel pomeriggio si procede a oltranza per riuscire a soddisfare le esigenze di tutti. «La misura, presa in accordo con la Giunta e sentiti i capigruppo, - ha dichiarato la Sindaca Pula - si è resa necessaria viste le difficoltà di smaltimento delle acque dall'abitato di, dovuta alle grandi quantità di acqua ...

... è andata nelle aree dell'Emilia Romagna colpite dae alluvioni per supportare le ... Alluvione Emilia - Romagna, al via la vaccinazione antitetanica a...un'ordinanza che impone ai cittadini delle zone ancora allagate a causa dell'emergenzadi ... L'ordinanza La sindaca di, Paola Pula, in accordo con la Giunta e sentiti i Capigruppo, ha ...commenta Dopo l'emergenzache ha colpito l'Emilia - Romagna sono stati i militari a consegnare una serie di prodotti ... i rischi sanitari dalle acque stagnanti A'via dalle case ...

Alliuvione, rischi dalle acque stagnanti, 'via dalle case allagate ... Agenzia ANSA

“Il nostro unico obiettivo è quello di salvaguardare la salute e la sicurezza delle persone – ha dichiarato il sindaco Pula – Siamo in una situazione difficile ma, insieme, ne usciremo e voglio ringra ...Temporali in arrivo domani. Intanto firmata l'ordinanza che obbliga all'evacuazione alcune delle zone allagate per pericoli igienici. Anche i Dj della riviera a fianco dei soccorritori ...