Malattie cardiache primo killer ma 45% giovani non crede a prevenzione

... mostrano che i giovani dopo la pandemia sono diventati più scettici riguardo alla prevenzione cardiovascolare e meno preoccupati della gravità e diffusione delle. Dal 2019 a oggi ...... mostrano che i i giovani dopo la pandemia sono diventati più scettici riguardo alla prevenzione cardiovascolare e meno preoccupati della gravità e della diffusione delle. Stando ...9 dei 16 Paesi con la più alta percentuale stimata di decessi perderivate dall'assunzione di Tfa non hanno attivato alcuna best practice (come Azerbaigian, Bhutan, Ecuador, Egitto,...

Malattie cardiache: poco prevedibili dopo il Covid Sanità Informazione

Rappresenta una notizia splendida quella del primo trapianto a Padova di un cuore fermo da più di 20 minuti su un uomo di 45 anni affetto da scompenso cardiaco ...In Campania solo il Cto, pronto soccorso dell’Azienda dei colli, ha un’unità operativa “no pain”, ossia strutturalmente orientata alla sedazione e alla lotta al ...