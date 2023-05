Mafia | 30 anni dalla strage di via dei Georgofili

(Di venerdì 26 maggio 2023) All'1.04 del 27 maggio un Fiorino imbottito di tritolo esplode in via deia Firenze, a due passi da piazza della Signoria. La Torre dei Pulci, sede dell'Accademia dei, collassa e ...

30 anni fa la strage di Firenze: un filo la lega alla Trattativa Stato-mafia L'INDIPENDENTE

Muoiono Angela Fiume custode dell'Accademia, il marito Fabrizio Nencioni, le figlie Nadia, 9 anni, e Caterina, 50 giorni, e Dario Capolicchio, 22 anni, studente di architettura. Altre quarantotto ...Era il 27 maggio 1993: tra poche ore saranno passati esattamente trent’anni. Notte fonda a Firenze ... Era il 23 gennaio 1994: era il “colpo di coda” della mafia stragista contro lo Stato. Secondo la ...