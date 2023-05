Maddie McCann | svolta nelle indagini | concluse le ricerche nel fiume | ora i reperti volano in Germania

Le ricerche che hanno visto impegnata la Polizia portoghese negli scavi attorno al bacino idrico del fiume Arade, in Algarve, a caccia di nuovi indizi sulla scomparsa disi sono concluse dopo tre giorni. La bambina inglese sparì nel nulla il 3 maggio del 2007 mentre trascorreva le vacanze con la famiglia in un complesso residenziale in Portogallo . ...Terzo e ultimo giorno di perlustrazioni in Portogallo, nell'Algarve nella speranza di trovare tracce di. Si è conclusa l'operazione nel bacino idrico di Arade, un luogo frequentato dal principale sospettato, il tedesco Christian Brückner, per la scomparsa della bambina inglese di cui non ...Abbonati per leggere anche Leggi anche, c'è una nuova pista: in Portogallo maxi operazione di ricerca in una diga Con Lula in visita, in Portogallo si riaccende il dibattito sul ruolo ...

Maddie McCann, chiuse dopo 3 giorni le ricerche in Portogallo: trovato materiale da analizzare in Germania Open

Le ricerche che hanno visto impegnata la Polizia portoghese negli scavi attorno al bacino idrico del fiume Arade, in Algarve, a caccia di nuovi indizi sulla scomparsa di Maddie McCann si sono concluse ...Gli investigatori hanno setacciato per tre giorni le acque di una diga che si trova a 50 km dal luogo della scomparsa ...