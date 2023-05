“Ma siete dei pazzi?” Cecilia Rodriguez sul red carpet di Cannes | spunta la cifra folle

Leggi su caffeinamagazine

Il Festival di2023 è partito ufficialmente dieci giorni fa con la premiere mondiale di Jeanne du Barry di Maïwenn, anche protagonista del film al fianco di Johnny Depp, nei panni di re Luigi XV. I più grandi nomi del cinema internazionale sono arrivati in Costa Azzurra per la 76esima edizione della kermesse. Harrison Ford, Leonardo Di Caprio e Phoebe Waller-Bridge saranno tra le star che hanno sfilato sul tappeto rosso. I film di maestri come Martin Scorsese, Wes Anderson e Ken Loach sono in anteprima al festival, insieme a tanti altri. Tre i film italiani in concorso: 'Rapito' di Marco Bellocchio, 'Il sol dell'avvenire' di Nanni Moretti e 'La Chimera' di Alice Rohrwacher. Tante le star arrivate sul tappeto rosso. Anche quest'anno non sono mancate le polemiche per la presenza di alcuni personaggi provenienti dal mondo del gossip e influencer.