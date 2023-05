Ma quali messaggi d' odio? Ecco perché censurare Amanda Gorman dalle scuole

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 26 maggio 2023)non ci sta e promette battaglia contro leelementari. La poetessa americana, divenuta famosa esibendosi all’insediamento di Joe Biden, è decisa a impugnare la decisione di alcuneprimarie che hanno espuntoantologie la poesia che lesse nell’occasione, “La collina che scaliamo”, ritenendola inadatta ai più piccini in quanto inciterebbe all’. Nel dettaglio fa scandalo il passo che recita: “Abbiamo sfidato il ventre della bestia. / Abbiamo imparato che la quiete non è sempre pace, /e che le norme e le nozioni / di ciò che è / non è sempre giustizia. / Eppure, l’alba è nostra / prima che lo sappiamo. / In qualche modo, lo facciamo”. Faccio ammenda: in passato sono stato critico nei confronti dima a ...