Lutto Spagnuolo | il cordoglio del sindaco di Contrada

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 26 maggio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoe l’Amministrazione Comunale porge le più sentite condoglianze alla famigliaper la perdita del caro Michele. La Sua tragica e prematura morte lascia in tutti Noi un senso di profondo smarrimento. Da tempo non si registrava nel nostro paese un incidente così grave, triste e insensato, nella convinzione che se è vero che il lavoro è un bene importante, non può comunque superare il valore della vita umana. Buon viaggio Michele”. Così in una nota ildi, Pasquale De Santis in segno diper la scomparsa del 45enne morto durante il nubifragio di giovedì. Bomba d’acqua nell’hinterland avellinese: dispersa una persona L'articolo proviene da Anteprima24.it.