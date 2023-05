Lukaku dal 1? in Inter-Atalanta? Un tabù da infrangere per lui

(Di venerdì 26 maggio 2023) Romeluscalpita per una maglia da titolare in(domani alle 20.45). Il belga punta aun suopersonale. SOLITO TURNOVER – In vista di, penultima gara di campionato che si disputerà domani alle 20.45, Simone Inzaghi si appresta a modificare come di consueto il suo undici. A partire dall’attacco. Che dovrebbe vedere partire titolari i due subentrati della finale di Coppa Italia contro la Fiorentina. Ossia Joaquin Correa e Romelu. Con il secondo che scalpita più di tutti, dopo l’ottimo ingresso nella finale di Roma. Anche perché, proprio contro l’, punta aun. ANCORA A SECCO – Finora con la maglia dell’...

... contro l'Atalanta torna la coppia- Correa In mezzo non ci sarà Mkhitaryan e nemmeno lo ... Al momento Schouten e Dominguez restano i favoriti Napoli, Ndombelé cerca una maglia Reduce...Del centrocampo abbiamo già detto, in avantinon si arrende all'idea di essere 'solo' una ... Questo ha consentito al tecnico di tenere quasi tutti i giocatori sulla corda, anchepunto di ...La Dea è quinta in classifica con 61 punti, a meno treMilan quarto. La squadra di Gasperini ... Tra i pali, infatti, torna Onana, mentre in attacco sarà Romeluad affiancare Lautaro Martinez,...

Lukaku spiega perché ha lasciato l'Inghilterra per scegliere l'Inter ... Sport Fanpage

ROMA - Mettere in ghiaccio la qualificazione alla prossima Champions League contro una Juventus ferita tra situazioni di campo ed extra. Il Milan ...Chelsea: tra Onana e Lukaku André Onana ha corteggiatrici un po’ ovunque, ma il Chelsea sembrerebbe quella più quotata per strappare il portiere camerunese da Milano. I Blues, che non hanno mai badato ...