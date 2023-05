L' Ucraina dice no a qualsiasi compromesso sui territori occupati dalla Russia

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sì alla pace ma non al prezzo di lasciare allaillegalmente annessi. "`scenario di´ che preveda la non liberazione di tutti idell', di cui ...

... 'va bene, va bene',Francesco Gaetano Caltagirone a margine del Festival dell'Economia di ... Ritengo che il sistema, se non succedono cose improvvise, finché dura la guerra in, rimane ...Sì alla pace ma non al prezzo di lasciare alla Russia i territori illegalmente annessi. "Qualsiasi `scenario di compromesso´ che preveda la non liberazione di tutti i territori dell', di cui periodicamente parlano fonti anonime nelle élite europee e americane, equivale ad ammettere la sconfitta della democrazia, la vittoria della Russia, la conservazione del regime di ...... pena l'essere espulsa o non poter vivere la sua quotidianità."Anche il mio certificato di nascitache sono una cittadina- racconta la donna di 43 anni - nata nel 1980, in Unione ...

Mosca: "Armi nucleari non strategiche in Bielorussia". Nuovi raid su Kiev - Sanzioni Usa al capo della Wagner in Mali, accusato di cercare armi da usare contro Kiev - Sanzioni Usa al capo della Wagner in Mali, accusato di cercare armi da usare contro Kiev RaiNews

"Anche il mio certificato di nascita dice che sono una cittadina ucraina - racconta la donna di 43 anni - nata nel 1980, in Unione Sovietica, ma sono ancora una cittadina ucraina. Le persone hanno ...Bisogna intervenire rapidamente, dice l’esecutivo inglese ... una nuova “rivoluzione potrebbe scuotere la Russia se il suo balbettante sforzo bellico in Ucraina continua”. Poi, si appellava a Putin ...