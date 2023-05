Lucia Annunziata va via? Che fine fa la sua trasmissione | la voce-bomba

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Sono "irrevocabili" le dimissioni presentate daai vertici Rai. La giornalista, dunque, non sarà più alla conduzione del programma della domenica di Rai 3, ovvero Mezz'ora in più. Tutta, secondo quanto trapelato e riportato da Repubblica, nei piani del nuovo amministratore delegato Roberto Sergio laè comunque confermata anche per il prossimo autunno. A questo punto, a meno che l'non cambi idea, sarà necessario individuare un nuovo conduttore. Secondo quanto riferisce l'Ansa, Sergio avrebbe affermato di essere "sinceramente dispiaciuto" delle dimissioni, ribadendo che il suo primo atto in cda "è stato illibera a poche produzioni, per la prossima stagione autunnale, tra le quali In mezz'ora". Il suo augurio, comunque, è che ...