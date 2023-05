Lucia Annunziata | sospetti dietro l' addio alla Rai | non è che Elly Schlein

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Nel giorno in cui il Cda Rai vara le direzioni dei Tg e dei generi,lascia l'azienda. In una lettera rivolta ai vertici, la conduttrice di Mezz'Ora in più annuncia: «Vi scrivo per comunicare le mie dimissioni. Dimissioni irrevocabili». Argomentando così la decisione: «Non condivido nulla dell'operato dell'attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi. In particolare- aggiunge- non condivido le modalità dell'intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell'azienda che vi apprestate a governare». E ancora: «Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni». LA CONFERMA Una iniziativa che suscita immediate reazioni. A partire dall'amministratore delegato della Rai, Roberto ...