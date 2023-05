Lucia Annunziata lascia la Rai | al suo posto ipotesi Luisella Costamagna Tg e direzioni | tutte le nomine

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ora è ufficiale: la Rai dei patrioti è nata. Da un parto lungo e travagliato. Si è chiusa ieri mattina la partita per lenella tv pubblica. Il via libera alla...

, dal dolore, ha lasciato la Rai, intonando la canzone di Liberato: 'A Rai, tene nuovo padrone. E cuieta,non se fida 'e stà'. La Talpa d'Italia, il giornalista Rai di FdI, dice:...E oggi anche le dimissioni di: 'Se non condividi niente di questo governo, tu dovevi rimanere - ha detto ironicamente - . Se te ne vai, te ne vai'. Cosa ha detto Fiorello su Amadeus '...Rai, l'addio diL'addio dialla Rai è stato valutato come un chiaro segnale politico , dopo quello di Fabio Fazio, in dissenso con l'attuale maggioranza, che era all'opposizione, ...

Facendo la quotidiana rassegna stampa, lo showman ha infatti deciso di aprire la puntata di Viva Rai2 del 26 mag ...