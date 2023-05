Lucia Annunziata | ' Dimissioni? Una cosa seria | non torno indietro Ho spiegato tutto in una lettera'

(Di venerdì 26 maggio 2023)non ha alcuna intenzione di tornare. La giornalista e conduttrice televisiva ha detto addio al suo programma su Rai 3 ' Mezz'ora in più ' e non avrà ripensamenti, perché 'le ...

non ha alcuna intenzione di tornare indietro. La giornalista e conduttrice televisiva ha detto addio al suo programma su Rai 3 ' Mezz'ora in più ' e non avrà ripensamenti, perché 'le ...ORE 18,00 'Il mondo sottosopra' CON: Romano Prodi, economista;, giornalista; Paolo Magri, vicepresidente esecutivo ISPI. PRESSO: Filarmonica. ORE 18,00 'L'Europa di oggi e l'Europa ...... che con un tweet davvero difficile da comprendere utilizzando un minimo di senso logico, grida alle "liste di proscrizione" dopo l'uscita di. "Non resto da prigioniero politico". L'...

Lucia Annunziata si dimette dalla Rai: "Non condivido le nomine fatte dal governo" TGCOM

È tramite una lettera che Lucia Annunziata annuncia le sue dimissioni dalla Rai. La giornalista conduttrice di Mezz’ora in più ha preso la decisione in seguito alle nuove nomine del Cda guidato da Rob ...La giornalista all'indomani della decisione: "Ci ho messo tre giorni a scrivere sette-otto righe, ho soppesato parola per parola e sono lì: ho detto tutto" ...