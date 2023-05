L' orsa Jj4 non sarà abbattuta | per ora

(Di venerdì 26 maggio 2023) Il tribunale amministrativo regionale di Trento ha sospeso fino al 27 giugno il decreto di abbattimento dell'Jj4. È la lega antivivisezione italiana Leal che anticipa l'ordinanza cautelare chepubblicata oggi 26 maggio in merito all'ordine di abbattimento del plantigrado accusato di...

E' stata accolta dal Tar di Trento la domanda cautelare proposta da diverse associazioni animaliste per la sospensione dell'ordinanza di abbattimento dell'orsa JJ4, ritenuta responsabile dell'uccisione del runner Andrea Papi avvenuta lo scorso 5 aprile nei boschi di Caldes. Lo stop all'abbattimento sarà efficace fino al 27 giugno, termine ultimo per le ...

