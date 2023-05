Lorenzo Milani un profeta tra parole e politica

Il 27 maggio prossimo si celebreranno i 100 anni dalla nascita di, una delle più importanti figure di educatore del Novecento. In occasione di questo importante anniversario, vogliamo proporre un omaggio ai grandi maestri della scuola italiana. ...Celebrare un anniversario di(27.5.1923 - 26.6.1967), come di tutti i profeti, è parecchio difficile: i profeti, donin primis, difficilmente si adattano ai canoni "celebrazionisti", molto spesso di ...Hanno scolpito per sempre l'identità del movimento pacifista italiano. Restano più che mai attuali le parole indirizzate ai giudici degli anni Sessanta che lo processavano per apologia di reato in ...

