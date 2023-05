Lombardia | Fontana e Confortola al rifugio Forni allo Stelvio | ' patrimonio inestimabile'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Milano, 26 mag. (Adnkronos) - Il presidente della Regione, Attilio, insieme all'assessore alla Montagna ed Enti locali, Massimo Sertori, si è recato a Santa Caterina Valfurva, in visita al, oltre i 2.000 metri d'altezza, per un sopralluogo guidato da Marco, l'alpinista lombardo famoso nel mondo per le sue numerose scalate oltre quota 8.000. Un'occasione per verificare le condizioni ambientali e quanto siano importanti le funzioni di chi vive e opera in alta quota, all'interno del Parco Nazionale dello. Il tutto in un contesto turistico di eccellenza. "Invito tutti a visitare le nostre montagne -ha detto il presidente- undal valore, tutto da vivere. Visitarle con Marco ...