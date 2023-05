Lombardia | ass Mazzali | ' con ' Cantine Aperte' conquisteremo enoturisti terzo millennio'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 26 maggio 2023) Milano, 26 mag. (Adnkronos) - "Accolgo con grande favore eventi come '', perché collegare il turismo agli eventi, piccoli o grandi che siano, è una carta vincente. Anche quest'anno l'iniziativa di aprire lepiù prestigiose dellanon perde il suo fascino, anzi, stando ai numeri dell'enoturismo lombardo, quel fascino aumenta". Così Barbara, assessore a Turismo, Marketing territoriale, Moda e Grandi Eventi di Regione, in vista della nuova edizione '' 2023, in programma sabato 27 e domenica 28 maggio. Ideata negli anni Novanta dal Movimento turismo del vino (Mtv), che quest'anno compie 30 anni, l'iniziativa '' promuove la cultura vinicola ...