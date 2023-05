L' Olimpico sarà aperto ai tifosi della Roma per la finale di Europa League

(Di venerdì 26 maggio 2023) AGI - Dalla notte di felicità del 25 maggio 2022 a quella di speranza e di altri sogni di gloria del prossimo 31 maggio. Dalla Conferencedi Tirana all'di Budapest, passando però per lo Stadiodi. I tantissimiche non potranno raggiungere la Puskas Arena in Ungheria per la finalissima con il Siviglia, avranno la possibilità di rivivere una serata di ansia ed emozioni direttamente sugli spalti dell'impianto capitolino, provando a spingere la squadra di José Mourinho proprio come successo l'anno scorso. La Questura ha infatti da poco firmato l'ordinanza che autorizza l'apertura dello stadio dopo la richiesta del club a Sport e Salute, società che gestisce l'impianto. Da Sport e Salute fanno sapere ...

Dove non si sa ancora se Paulo Dybala a disposizione, soprattutto dopo le parole del tecnico. Intanto in serata si è aperta anche la vendita dei biglietti per entrare all'mercoledì. I campani, grazie al pareggio per 2 - 2 ottenuto all'contro la Roma, hanno conquistato la finale di Conference League e che per i giallorossi ci...