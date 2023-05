Lo spread tra Btp e Bund apre in calo a 185 | 7 punti

LoBtp e Bund parte in calo. Il differenziale scende a 185,7 dai 187 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano sale, invece, al 4,4%. . 26 maggio 2023... ancora depresse dall'incognita del debito pubblico Usa e dalla tensioneWashington e Pechino ...sui 186 punti (variazione - 0,39%, rendimento Btp 10 anni +4,35%, rendimento Bund 10 anni +2,...Chiusura in rialzo per loBtp e Bund: il differenziale di rendimento dei due titoli decennali è salito di un punto base, a quota 187. In rialzo, dopo una giornata altalenante, i rendimenti dei bond sovrani: quello ...

Lo spread tra Btp e Bund apre stabile a 186 punti base Agenzia ANSA

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Lo spread tra Btp e Bund parte in calo. Il differenziale scende a 185,7 dai 187 della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale italiano sale, invece, al 4,4%. (ANSA).(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 25 mag - Chiusura in leggero calo per lo spread tra BTp e Bund. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (Isin IT0005518128) e il pari scade ...