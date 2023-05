Lo sapevate che Barbara D’Urso ha un secondo lavoro?

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 26 maggio 2023), celebre conduttrice televisiva che negli ultimi tempi ha visto diminuire il suo spazio in TV, ha deciso di intraprendere una nuova avventura professionale come docente universitaria. Con entusiasmo e determinazione, ha accettato la prestigiosa cattedra presso lo Iulm Food Academy di Milano, dimostrando ancora una volta la sua versatilità e la volontà di mettersi in gioco. Il 23 gennaio scorso,ha tenuto una lezione dal titolo “Benessere e immagine, il ruolo dei protagonisti della TV“, affrontando tematiche legate all’influenza dei media sulla percezione del benessere e dell’immagine personale. La sua esperienza decennale nel mondo televisivo le ha consentito di offrire uno sguardo unico e approfondito su questo argomento, suscitando l’interesse e l’ammirazione dei suoi studenti. ...