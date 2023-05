Liverpool | Klopp | “Stagione non all’altezza Torneremo ai nostri livelli”

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 maggio 2023) La vittoria del Manchester United contro il Chelsea ha decretato l’addio ad ogni sogno di gloria delche ancora sperava nella qualificazione in Champions League. Dopo la vittoria dei Red Devils, anche Jurgenha voluto parlare per raccontare tutta la delusione della sua squadra. Le parole di: “E’ normale che Salah sia deluso, ma già oggi l’ho visto meglio dal punto di vista dell’umore”, dice il tecnico tedesco che non si sorprende per il verdetto arrivato ieri. Avevamo percepito da tempo che non sarebbe stata una buonaper noi e abbiamo detto che non eravamo soddisfatti, abbiamo commesso tanti errori e non abbiamo avuto la capacità di reagire. Non siamo stati. Nello spogliatoio c’è un buon ambiente, il gruppo è unito e i rapporti tra me e la squadra sono ...