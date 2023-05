LIVE – Sudtirol-Reggina 1-0 | playoff Serie B 2022 2023 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 26 maggio 2023) Ladi, match del Druso valevole per il primo turno deidel campionato italiano di. Gli altoatesini si sono piazzati meglio nella regular season e, dopo essere stati la sorpresa del torneo, sperano di proseguire il loro sogno. I ragazzi di Filippo Inzaghi, dal loro canto, hanno conquistato la qualificazione all’ultimo minuto dell’ultima giornata e ora vogliono avanzare in semifinale. Calcio d’inizio alle ore 20:30 di venerdì 26 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH TABELLONE E ACCOPPIAMENTI SITOB RISULTATI E CLASSIFICA PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH ...