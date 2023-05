LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | temporale sul Tre Croci | sta grandinando!

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.50 Ora Thomas mette davanti De Plus a tirare. E se il britannico desse scacco matto a Roglic e Joao Almeida? 16.49 Buitrago, Gee, Hepburn e Cort solo al comando. A 5’32” il gruppo maglia rosa. 16.48 15 km all’arrivo. Come, purtroppo, ampiamente previsto, lo spettacolo lo vedremo solo negli ultimi 4 km. 16.47 Roglic ha ancora 4 gregari, eppure temporeggia. 16.46 Si stacca Jay Vine, il miglior gregario di Joao Almeida. 16.45 Gee e Hepburn rientrano su Buitrago e Cort. In quattro davanti. A 6’01” il plotone principale, ancora piuttosto corposo. 16.44 Warbasse va in crisi, si pianta e si stacca definitivamente. 16.44 Sempre la Ineos a tirare il gruppo maglia rosa. Incredibile l’immobilismo di UAE e Jumbo-Visma. 16.43 ...