LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Passo Tre Croci | poi le Tre Cime di Lavaredo!

(Di venerdì 26 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL16.33 L’americano Larry Warbasse sta guadagnando, ma è lunghissima… 16.32 20 km all’arrivo. Warbasse al momento ha 6’30” di vantaggio sul gruppo maglia rosa. 16.31 Prova ad allungare Warbasse. La AG2R prova a far valere la superiorità numerica. 7,9 km al 7,2% per ilTre, con punta al 12%. 16.30ILTRE! 16.28 Chiaramente il più scalatore tra gli 11 davanti è il colombiano Buitrago. Vedremo se saprà rispettare il pronostico. 16.26 Sta per terminare la lunga discesa del Giau, a breve il traguardo volante di Cortina d’Ampezzo. 24 km al traguardo. 16.25 Gli 11 in fuga: Larry Warbasse e Nicolas Prodhomme ...