LIVE Giro d’Italia 2023 | tappa di oggi in DIRETTA | Buitrago doma le Tre Cime di Lavaredo Roglic e Thomas insieme | bravo Caruso

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL17.29è arrivato 4°, per un pelo non ha ripreso Cort: sarebbero stati 4? di abbuono preziosissimi. Zana ha chiuso a 3’33”. 17.28 Almeida echiudono a circa 18? da. 17.28RECUPERA! Poi in volata superae potrebbe aver guadagnato un paio di secondi. 17.27SI STACCA DA! 17.26 SCATTArisponde, ma sta facendo fatica! Si stacca Joao Almeida! Gee chiude 2° a 55?. 17.26 Santiagovince sulle Tredi. La vittoria della carriera per il ...