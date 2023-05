LIVE Giro d’Italia 2023 | Longarone-Tre Cime di Lavaredo in DIRETTA | tutto pronto per la partenza della tappa regina!

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL11.30 Ricordiamo dunque la top10generale all’inizio di questa decisiva frazione: 1 1 – THOMAS Geraint INEOS Grenadiers 20 6? 76:25:51 2 3 ?1 ROGLI? Primož Jumbo-Visma 6? 0:29 3 2 ?1 ALMEIDA João UAE Team Emirates 10? 0:39 4 5 ?1 DUNBAR Eddie Team Jayco AlUla 3:395 4 ?1 CARUSO Damiano Bahrain – Victorious 3:51 6 6 – KÄMNA Lennard BORA – hansgrohe 4:27 7 13 ?6 PINOT Thibaut Groupama – FDJ 15? 4:43 8 8 – LEKNESSUND Andreas Team DSM 9? 4:47 9 9 – ARENSMAN Thymen INEOS Grenadiers 4:53 10 10 – DE PLUS Laurens INEOS Grenadiers 5:52 11.28 Solo i due siciliani Damiano Caruso e Salvatore Puccio erano in gruppo tanto in quelladel 2013 quanto oggi. Per Caruso arrivò un ottavo ...