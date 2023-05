LIVE Giro d’Italia 2023 | Longarone-Tre Cime di Lavaredo in DIRETTA | SI PARTE! Inizia la tappa regina!

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.05 Si muovono ora in due, un corridore della Corratec ed un AG2R. Hanno preso un centinaio di metri di vantaggio ma dal gruppo continua la rincorsa. 12.04 Si sgancia un gruppetto di dieci corridori, ma da dietro non sembrano disposti a lasciarli andare. Molto attivi i corridori del Team Corratec. Nel frattempo cambio bici per Sam Oomen. 12.02no gli attacchi. Due tentativi da parte dei corridori dell’Astana, bloccati sul nascere. 11.59 CI SIAMO! STEFANO ALLOCCHIO DÁ IL VIA ALLABUONE DOLOMITI, BUONE BUON DIVERTIMENTO A TUTTI! 11.57 Problema meccanico per il francese Alan Riou. Bisognerà dunque aspettare il suo rientro ...