LIVE Giro d’Italia 2023 | Longarone-Tre Cime di Lavaredo in DIRETTA | si avvantaggiano Warbasse e Stojnic | il gruppo insegue

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL12.24 Foratura per Lukas Poestlberger, costretto al cambio ruota. Superati i primi 20 km di corsa, continuano gli attacchi alle spalle dei due fuggitivi. 12.22 Ripreso anche il campione britannico. 28” il vantaggio di Larry(AG2R) e Veljko(Corratec). 12.21 Mark Cavendish all’attacco! In una tappa del genere avvantaggiarsi all’inizio potrebbe essere importante per evitare problemi di tempo massimo. 12.20 I primi 20 minuti della giornata sono stati percorsi a quasi 50 km/h di media. Non una novità in questo. 12.19 Prova a sganciarsi ora un drappello di sei uomini con Toms Skujins e Stefano Oldani, ma il ...