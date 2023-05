LIVE Giro d’Italia 2023 | Longarone-Tre Cime di Lavaredo in DIRETTA | quindici in fuga | c’è Buitrago

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 maggio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DEL14.19 Scollina sul GPM anche il plotone adesso. 14.17 90 chilometri all’arrivo. 14.15 I risultati sul GPM: RNK. RIDER POINTS 1 GABBURO Davide 18 2 BAIS Mattia 8 3 GEE Derek 6 14.13 Volata per il GPM, se lo aggiudica Davide Gabburo. 14.09 5’40” il vantaggio degli attaccanti, ritmo blando per la Ineos. 14.05 Il cambio di passo nel gruppo dovrebbe arrivare dal Passo Giau, su questo primo GPM non dovrebbe cambiare nulla. 14.02 Media di 41.5 km/h nelle prime due ore di gara nonostante le salite. 13.59 A breve la prima salita di giornata: GPM di Passo Campolongo (4 km al 7% di pendenza media). 13.57 100 chilometri al traguardo. 13.54 Tornata la calma in gruppo, Ineos Grenadiers a dettare il passo. Torna ad ...